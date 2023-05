Trevisan-Grabher oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Rabat 2023

Martina Trevisan affronterà Julia Grabher nei quarti di finale del Wta 250 di Rabat 2023, torneo di scena sui campi in terra battuta della città marocchina. La campionessa in carica è reduce dall’ottavo contro la qualificata croata Jana Fett, piegata in due set ma soltanto dopo più di due ore e mezza di battaglia. L’austriaca, invece, non si è presa troppi rischi sconfiggendo in due set abbastanza comodi la turca Cagla Buyukakcay. Tra le due giocatrici non ci sono precedenti all’attivo. Le quote dei bookmakers danno nettamente favorita Trevisan. Quest’ultima, tuttavia, dovrà stare molto attenta alla sua avversaria, ormai da qualche mese ben salda all’interno delle prime cento giocatrici del mondo. L’azzurra è in un momento molto complicato della stagione. Questa settimana, infatti, deve riuscire a confermare i punti della vittoria dello scorso anno prima di affrontare le due delicatissime settimane del Roland Garros, dove nel 2022 si spinse fino ad una clamorosa semifinale. Trevisan in un’eventuale semifinale a Rabat incontrerebbe una tra l’argentina Julia Riera oppure la kazaka Julia Putintseva, sesta testa di serie della manifestazione nordafricana.

Trevisan e Grabher scenderanno in campo oggi (giovedì 25 maggio). Le due giocatrici sono pianificate come incontro d’apertura sul Center Court a partire dalle ore 12.00 italiane (le 11.00 locali). La copertura televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). Anche Sportface.it seguirà il quarto di finale tra Trevisan e Grabher garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.