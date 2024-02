‘The 6 Kings Slam’ ad ottobre: anche Sinner nel ricchissimo torneo di esibizione

Djokovic, Nadal, Alcaraz, Sinner, Medvedev e Rune. Saranno loro i protagonisti a Riad, ad ottobre, di un ricchissimo torneo di esibizione. L’evento prende il nome di ‘The 6 Kings Slam’ e i dettagli economici dell’operazione non sono stati ancora resi noti. Secondo i media inglesi, però, il vincitore potrebbe guadagnare fino a 6 milioni di dollari, mentre agli altri partecipanti sarebbe garantito un gettone di presenza da 1,5 milioni di dollari. La data effettiva non è ancora certa, ma lo spazio utile in calendario dovrebbe essere quello tra il Masters di Shanghai (che chiude il 13 ottobre) e il Parigi Bercy (che comincia il 28 ottobre).