Tennis, tanti italiani al Sardegna Open: presenti Musetti, Cecchinato e Sonego

L’Open di Sardegna inaugurerà la stagione tennistica in Italia con il Tennis Club di Cagliari pronto ad aprire le porte per ospitare grandi tennisti dall’1 al 7 maggio prossimo. ATP di Roma si avvicina e tutti gli atleti, soprattutto quelli italiani, vorranno arrivare al più importante evento tennistico nazionale con partite sulle gambe e nella miglior condizione possibile.

Per questo motivo all’Open di Sardegna spicca la presenza del numero 20 dell’ATP, Lorenzo Musetti, che ha deciso di partecipare al torneo per prepararsi al meglio per la stagione sul rosso. Nel tabellone sono stati annunciati anche l’argentino Diego Schwartzman, il 20enne di Atlanta Ben Shelton e un altro statunitense, Maxime Cressy e Coric. Presenti per la nostra Nazionale anche Lorenzo Sonego, che quest’anno ha centrato finora i quarti a Montpellier e Dubai oltre agli ottavi nel ‘Masters 1000 di Miami’, e Marco Cecchinato. L’evento sardo, finanziato dalla Regione Sardegna con un bando triennale da 1 milione 350 mila di euro, sarà l’ultima tappa prima di spostarsi in quel della Capitale per l’Atp di Roma.