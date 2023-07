Tennis, Swiatek: “Adattarsi all’erba non è facile, credo di essere pronta per Wimbledon”

La numero 1 al mondo Iga Swiatek ha parlato in conferenza stampa a due giorni dal suo esordio a Wimbledon, previsto lunedì alle ore 14 sul Campo 1 contro la cinese Lin Zhu: “Adattarsi all’erba è sempre difficile, perché se vai avanti al Roland Garros hai meno tempo per abituarti. Ma quest’anno credo di aver fatto meglio delle passate stagioni. Quando ero una junior ricordo che mi sentivo molto bene sull’erba, poi invece ci sono stati anni e tornei in cui avrei sperato di giocare meglio. Anche negli ultimi anni il passaggio dalla terra all’erba per me non è stato facile, perché ho dovuto superare ostacoli che non avevano solo a che fare con la superficie o il torneo. Quest’anno credo di essere pronta. Ho imparato molto e spero di dimostrarlo in campo. I migliori devono saper giocare su tutte le superfici. Quest’anno abbiamo avuto più tempo per mettere a punto le basi. Non è facile prepararsi all’erba perché ci giochiamo solo 5 settimane all’anno e non si può incentrare la preparazione su questa superficie”.