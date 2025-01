Si è conclusa con un ritiro dopo tre quarti d’ora di gioco la finale del Wta 250 di Auckland, che metteva di fronte la danese Clara Tauson e la nipponica Naomi Osaka. C’era grande attesa perché per entrambe le giocatrici si trattava di un appuntamento importante: per Tauson era la prima finale dal 2021 nonché la prima sul veloce all’aperto, mentre per Osaka era la prima finale dal 2022 nonché la prima dopo la gravidanza. Purtroppo un problema addominale ha fermato Osaka, costretta ad alzare bandiera bianca a fine primo set.

La beffa è doppia perché l’ex numero uno al mondo l’aveva anche vinto il set, con il punteggio di 6-4. Dopo essersi issata rapidamente sul 5-1, aveva avuto qualche difficoltà a chiudere ma alla fine c’era riuscita, portandosi ad una sola frazione da un titolo che avrebbe significato molto. Sfortunatamente il suo fisico aveva altri piani per lei e il forfait è stato inevitabile. Osaka ha finito in lacrime ma può consolarsi sapendo di aver disputato un’ottima settimana e di poter dire la sua, infortunio permettendo, anche all’Australian Open. Tauson invece torna a vincere un titolo – il terzo della sua carriera – e si avvicina al suo best ranking, issandosi alle porte della top 40 (numero 41).

Montepremi in euro

PRIMO TURNO – € 2.853

SECONDO TURNO – € 3.989

QUARTI DI FINALE – € 6.535

SEMIFINALE – € 11.479

FINALISTA – € 20.602

VINCITRICE – € 34.810

Assegnazione punti per il ranking

PRIMO TURNO – 1 punto

SECONDO TURNO – 30 punti

QUARTI DI FINALE – 54 punti

SEMIFINALI – 98 punti

FINALISTA – 163 punti

VINCITRICE – 250 punti

Sabalenka si prende Brisbane

Ha faticato più del previsto ma è comunque riuscita a mettere le mani sul titolo Aryna Sabalenka, che ha iniziato il 2025 come meglio non poteva. La numero 1 al mondo ha superato nell’atto conclusivo del Wta 500 di Brisbane la russa Polina Kudermetova, proveniente dalle qualificazioni, ed è riuscita nell’impresa che era sfumata lo scorso anno, quando Rybakina la sconfisse in finale. Successo in rimonta per la tigre di Minsk, costretta a fare i conti con un’indomita Kudermetova ma brava ad emergere alla distanza e prevalere con il punteggio di 4-6 6-3 6-2. 18° titolo in carriera per Sabalenka, che in Australia viaggia a ritmi pazzeschi. Basti pensare che ha vinto 4 degli ultimi 5 eventi giocati (Australian Open 2023 e 2024, Adelaide 2023, Brisbane 2025) e fatto finale nell’altro (Brisbane 2024).

Montepremi in euro

PRIMO TURNO – € 10.227

SECONDO TURNO – € 12.638

TERZO TURNO – € 17.021

QUARTI DI FINALE – € 33.563

SEMIFINALE – € 66.791

FINALISTA – € 115.780

VINCITRICE – € 184.575

Assegnazione punti per il ranking

PRIMO TURNO – 1 punto

SECONDO TURNO – 32 punti

TERZO TURNO – 60 punti

QUARTI DI FINALE – 108 punti

SEMIFINALI – 195 punti

FINALISTA – 325 punti

VINCITRICE – 500 punti