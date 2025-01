Un derby unico: Roma e Lazio per la prima volta nella storia si sfideranno nel girone di andata con 15 punti di differenza a favore dei biancocelesti. La squadra di Marco Baroni ha 35 punti, quella di Claudio Ranieri è ferma a 20, ma come ha fatto notare l’allenatore laziale negli ultimi cinque impegni il rendimento è identico: 7 punti collezionati dalle due squadre, frutto di due vittorie, un pareggio e due sconfitte, quasi a voler ricordare un concetto espresso dalla moltitudine degli addetti ai lavori, secondo i quali la stracittadina capitolina azzererebbe i valori di forza. “Fa storia a sé”, dice Claudio Ranieri che di derby di Roma ne ha vinti quattro su quattro (uno in Coppa Italia), anche quando la classifica non gli era favorevole, come nel novembre 2010 quando la sua Roma con due rigori di Vucinic e Borriello superò una Lazio che in quel momento guidava la classifica in testa. Il tecnico testaccino potrebbe diventare il primo allenatore della storia della Serie A a vincere i suoi primi quattro Derby della Capitale alla guida della Roma. Ci provò anche Alfredo Foni, che arrivò a tre successi nelle prime tre sfide contro la Lazio tra il 1959 e il 1960, per poi perdere la quarta. Sarà la prima stracittadina invece per Marco Baroni, come è la prima per alcuni protagonisti in campo. Nuno Tavares, Dele Bashiru e Dia (che dovrebbe partire dalla panchina) su tutti in casa Lazio, mentre la Roma si affida ad altri debuttanti come Hummels, Kone, Dovbyk e il giovane Pisilli.

DYBALA CERCA LA SCOSSA DERBY

Cinque gol in stagione, tre dei quali nelle ultime due partite contro Milan e Parma. La stagione di Paulo Dybala è stata ricca di luci e ombre, ma l’argentino ha iniziato ad offrire segnali incoraggianti nel mese di dicembre, dopo il ‘no’ ai tanti soldi offerti dall’Arabia Saudita in estate. La Joya sembrava destinata a partire a gennaio, ma Claudio Ranieri, in veste di consulente dei Friedkin, ha fatto capire le sue intenzioni. “Se voglio che Dybala, Paredes e Hummels facciano parte della Roma del futuro? Sì, secco, senza giri di parole”, ha detto recentemente in conferenza stampa. Ora sta a Paulo convincere i Friedkin e il derby sarà un banco di prova importante. La Lazio per Dybala rappresenta un paradosso: ha segnato undici gol in carriera contro la squadra biancoceleste, fornendo anche tre assist, ma in giallorosso è ancora a secco di reti. Ci riproverà in questo primo appuntamento del 2025 in un mese che da sempre gli sorride. Tra i calciatori attualmente presenti in Serie A Dybala è infatti quello che ha segnato più gol nel mese di gennaio (17).

FATTORE ZACCAGNI

Il primo derby da capitano di Mattia Zaccagni arriva al termine di un 2024 illuminato dal gol in nazionale contro la Croazia. “Sappiamo che partita è il derby, è il nostro obiettivo ed è l’unica cosa che conta. Vogliamo dare una gioia ai nostri tifosi. Noi come squadra, insieme ai tifosi, siamo una cosa unica, è un qualcosa che ti spinge a dare di più in campo. Sentiamo la loro fiducia”, le parole dell’attaccante biancoceleste in vista della stracittadina. Nessuno in campionato è più decisivo dell’ex Verona, che ha segnato cinque gol e servito due assist. Un bottino che ha prodotto nove punti. Come riporta Opta, nessun calciatore di questo campionato ha regalato più punti alla propria squadra con le proprie partecipazioni attive (nove anche Lucca, Kean e Thauvin). Zaccagni in carriera ha segnato due reti in carriera alla Roma. Una curiosità: con il classe 1995 in campo Roma e Lazio non hanno mai pareggiato. Il dubbio è sapere a chi converrebbe un punto: forse a nessuno.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Pisilli, Paredes, Kone, Angelino; Dybala, Dovbyk

Ballottaggi: Pisilli 55% – El Shaarawy 45%

Indisponibili: Cristante, Celik, Ryan

Squalificati: –

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Romagnoli, Gila, Nuno Tavares; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos

Ballottaggi: Dele-Bashiru 55% – Dia 45%

Indisponibili: Vecino, Pedro

Squalificati: –