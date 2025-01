Il programma della giornata di giovedì 9 gennaio 2025 per quanto riguarda i tornei di tennis che si disputano in quel di Adelaide (combined), Auckland (maschile), Hobart (femminile) e Melbourne (qualificazioni Australian Open). Con l’eliminazione di Nardi e Sonego sono usciti di scena tutti gli italiani impegnati in singolare; gli unici rimasti sono Simone Bolelli e Andrea Vavassori in doppio. Per quanto riguarda il tabellone cadetto dell’Happy Slam, invece, in campo per il turno decisivo Matteo Gigante e Francesco Passaro, che sognano di qualificarsi per il main draw.

Ordine di gioco Atp/Wta Adelaide

Sono ancora gli americani a popolare il campo principale sul cemento in Australia. In campo Emma Navarro, Tommy Paul, poi il derby tra Pegula e Krueger e poi ancora Sebastian Korda. In campo però tanti altri giocatori di spicco, da Auger-Aliassime a Shnaider. Impegnati infine anche gli azzurri Bolelli/Vavassori, a caccia di un posto in semifinale.

CENTRE COURT

Ore 01:30 – Samsonova vs (2) Navarro

Non prima delle 03:00 – (1) Paul vs (LL) Hijikata

Non prima delle 04:30 – (1) Pegula vs (LL) Krueger

Non prima delle 09:00 – (8) Etcheverry o (WC) Kokkinakis vs (2) Korda

Non prima delle 10:30 – Jabeur o Putintseva vs (6) Shnaider

SHOW COURT 1

Non prima delle 04:30 – (5) Auger-Aliassime vs Giron

a seguire – Kecmanovic vs (Q) Bonzi

Non prima delle 08:00 – (8) Ostapenko o Keys vs (WC) Jones o (3) Kasatkina

COURT 4

Non prima delle 04:30 – (3) Bolelli/Vavassori vs (6) Ebden/Vliegen

Ordine di gioco Atp Auckland

Eliminati al secondo turno i due azzurri rimasti, Luca Nardi e Lorenzo Sonego, ma promettono comunque spettacolo i quarti di finale. Occhi puntati in particolare sul derby americano tra due giovani come Alex Michelsen e Nishesh Basavareddy. E poi guai a perdersi l’incontro di Gael Monfils, che all’età di 38 anni sembra avere ancora molto da dare al tennis e sogna di ripetersi nel torneo già vinto nel 2022.

CENTRE COURT

Ore 23:30 – (8) Michelsen vs (Q) Basavareddy

a seguire – Monfils vs (LL) Diaz Acosta

a seguire – Carballes Baena vs (Q) Bergs

Non prima delle 06:30 – (1) Shelton o Mensik vs (7) Borges

Ordine di gioco Wta Hobart

Sono rimaste in corsa otto giocatrici sul cemento della Tasmania e la line-up dei quarti di finale non è per nulla male. Si parte con Yastremska-Kessler, mentre a seguire sarà il turno di Anisimova e Avanesyan. C’è grande curiosità anche per la sfida che mette di fronte due wild card come l’ex campionessa Slam Kenin e la classe 2006 Joint.

CENTER COURT

Ore 03:00 – (1) Yastremska vs Kessler

a seguire – (3) Anisimova vs (6) Avanesyan

a seguire – Kenin vs Joint

Non prima delle 08:30 – Kudermetova vs Zarazua o (2) Mertens

Ordine di gioco qualificazioni Australian Open

Dei dieci azzurri ai nastri di partenza, in due sono riusciti a spingersi fino al terzo e decisivo turno. Si tratta di Matteo Gigante e Francesco Passaro, che sognano di qualificarsi per lo Slam di Melbourne per la prima volta in carriera. Pur essendo teste di serie, entrambi sono attesi da un impegno particolarmente insidioso dato che se la vedranno rispettivamente contro il portoghese Rocha e il georgiano Basilashvili. Qui il programma completo.

COURT 6

Dall’01:00 – Rocha vs (32) Gigante

COURT 13

Terzo match dall’01:00/Non prima delle 04:00 – (5) Passaro vs Basilashvili