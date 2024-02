Tennis: Medvedev salta anche l’ATP di Doha, a rischio il terzo posto nella classifica mondiale

Daniil Medvedev non tornerà in campo nemmeno durante il torneo ATP 250 di Doha, in programma dal 19 al 245 febbraio sul cemento del Qatar. Il tennista russo non ha partecipato all’ATP 500 di Rotterdam, ora in pieno svolgimento e manca all’appello dalla sconfitta australiana contro Jannik Sinner. Medvedev vede ora a rischio la sua terza posizione in classifica mondiale. Infatti, se Sinner dovesse vincere a Rotterdam diventerebbe terzo al mondo a partire dal 19 febbraio, ma dopo la notizia dell’assenza di Medvedev a Doha basterebbe raggiungere la finale nei Paesi Bassi per salire di posizione nel ranking a partire dal 26 febbraio.