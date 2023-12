Tennis, il sindaco Sala: “Coppa Davis a Milano? Ci candideremo, il nostro interesse è enorme”

“A noi la Coppa Davis interesserebbe eccome. Non so quanto sia concreta come ipotesi, Binaghi mi ha chiamato per capire il nostro interesse e il nostro interesse è enorme. Sarebbe una cosa prestigiosa. A Binaghi ho detto che se c’è spazio non solo lo aiuto, ma sono felicissimo. Lui credo che ci stia lavorando e riflettendo. È chiaro che sarebbe un sogno”. A parlare è il sindaco di Milano, Beppe Sala, sulla possibilità di vedere in un prossimo futuro la Coppa Davis di tennis nel capoluogo lombardo. “Milano ha intenzione di candidarsi, sì. Ma deve essere una candidatura forte, senza fare brutte figure”.