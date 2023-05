Tennis, il circuito ITF protagonista a Roma con la Novak Djokovic Foundation

La Novak Djokovic Foundation approda a Roma nell’ambito del nuovo ITF da $25.000 al Forum Sport Center. La fondazione del 22 volte campione slam sarà partner, insieme ad Associazione Peter Pan, del PL Open International, evento che abbina lo sport agonistico al sociale e alla sostenibilità, presentato questa mattina all’Università degli Studi Link. Il torneo, con ingresso gratuito, si svolgerà da domenica 28 maggio a sabato 3 giugno e vedrà anche la partecipazione dell’ex numero 153 del mondo Andrea Arnaboldi.

“Siamo contenti della partnership con il PL Open e non vediamo l’ora di partire – le parole di Maja Kremic, direttrice nazionale della Novak Djokovic Foundation –. La nostra fondazione si propone di portare gioia e speranza nella vita di molti bambini. Non dobbiamo aspettare le grandi cose, ognuno può essere un eroe e cambiare il mondo con piccoli atti di gentilezza quotidiani”. Non solo tennis e partita: sono tanti gli eventi collaterali previsti per un mix di sport e beneficenza. Domenica 28 maggio, alle ore 19:30, andrà in scena un torneo VIP a scopo benefico, per una kermesse che sarà ulteriormente arricchita dalla cena di gala in programma, domenica 4 giugno, nell’esclusivo centro eventi ‘La Lanterna’, dove per l’occasione saranno messi all’asta il completo e la racchetta con cui Djokovic ha trionfato ai recenti Australian Open. Alla serata, saranno presenti Jelena Djokovic, moglie del campione serbo, e la direttrice della fondazione Maja Jovanovic.