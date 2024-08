Tennis, Garcia denuncia gli insulti ricevuti sui social: “Messaggi dannosi per i giovani”

“Questi sono alcuni dei messaggi che ho ricevuto ultimamente dopo aver perso alcune partite. Solo alcuni di loro. Ce ne sono centinaia. E ora, a 30 anni, anche se fanno ancora male, perché alla fine della giornata, sono solo una ragazza normale che lavora sodo e fa del suo meglio, ho gli strumenti e ho lavorato per proteggermi da questo odio. Ma comunque, questo non va bene“. Inizia così il post sui social di Caroline Garcia, che ha condiviso con i fan alcuni dei messaggi ricevuti dopo la sconfitta al primo turno dello US Open contro la messicana Zarazua.

“Mi preoccupa davvero quando penso ai giocatori più giovani che stanno arrivando, che devono passare attraverso questo. Persone che non si sono ancora sviluppate completamente come esseri umani e che potrebbero essere davvero colpite da questo odio. Forse pensi che non ci faccia male. Ma lo fa. Siamo esseri umani. E a volte, quando riceviamo questi messaggi siamo già distrutti emotivamente dopo una dura sconfitta. E possono essere dannosi. Molti prima di me hanno sollevato l’argomento. E ancora, non è stato fatto alcun progresso” ha aggiunto la francese.

“Le piattaforme dei social media non lo impediscono, nonostante l’intelligenza artificiale sia in una posizione molto avanzata. I tornei e lo sport continuano a collaborare con le società di scommesse, che continuano ad attrarre nuove persone verso scommesse malsane. I giorni in cui i marchi di sigarette sponsorizzavano gli sport sono finiti da tempo. Eppure, eccoci qui a promuovere le società di scommesse, che distruggono attivamente la vita di alcune persone. Non fraintendetemi, non sto dicendo che dovrebbero essere vietate perché le persone sono libere di fare ciò che vogliono con i loro soldi. Ma forse non dovremmo promuoverle. Inoltre, se qualcuno decidesse di dirmi queste cose in pubblico, potrebbe avere problemi legali. Quindi perché online siamo liberi di fare qualsiasi cosa? Non dovremmo riconsiderare l’anonimato online?” prosegue il post.

In conclusione: “So che chi scrive questi messaggi terribili non cambierà per questo. Ma forse tu, la prossima volta che vedrai un post di un atleta, un cantante o qualsiasi altra persona, che ha fallito o perso, ricorderai che anche lui o lei è un essere umano, che sta facendo del suo meglio nella vita.

Sii gentile. Dona amore. Goditi la vita”