Tennis Europe All Round: la polacca Drozdz è in semifinale

Vanno in archivio i quarti di finale della seconda edizione del Tennis Europe All Round Sport & Wellness Generali | Roma. L’evento internazionale under 16 maschile e femminile “Category 2” entra nelle sue fasi caldissime. Sui campi in terra rossa dell’All Round Sport & Wellness di Roma, circolo che ospita l’unico torneo del circuito Tennis Europe presente nella capitale, i match stanno regalando sempre più spettacolo. Nel maschile sorride il tennis italiano con ben quattro azzurri pronti a darsi battaglia per conquistare il titolo. Sarà sfida tra il numero 1 del seeding Federico Gargano e Mihailo Trivunac nella parte alta e tra Niccolò Satta e Pietro Briganti in quella bassa. Nel femminile esce di scena anche l’ultima rappresentante azzurra Nicole Molaro, battuta per 6-3 6-2 da Ksenia Ruchkina. Non delude le aspettative la testa di serie numero 1 Oliwia Drozdz, che ha vinto con lo score di 7-6(0) 6-2 il quarto di finale con Ofeliya Derboyan.

Brilla la stella della polacca Drozdz – “La mia partita è iniziata alla grande, mi sentivo bene ed ero convinta di far bene. A metà primo set ho avvertito un fastidio al polso della mano destra, ma ho cercato di non pensarci e di giocare con il cuore per portare a casa la vittoria. Ci sono riuscita e sono molto soddisfatta”. Queste le parole della polacca Oliwia Drozdz, testa di serie numero 1 del tabellone femminile, che ha conquistato l’accesso alle semifinali del Tennis Europe All Round Sport & Wellness Generali | Roma grazie alla vittoria ottenuta sulla russa Ofeliya Derboyan con il punteggio di 7-6(0) 6-2. “Sento di poter vincere il torneo, ma cerco di non mettermi pressione – continua la polacca –. Non pensare al fatto di essere la favorita mi aiuta a giocare più sciolta”. L’Italia è sinonimo di bei ricordi per la classe 2008, già vincitrice quest’anno alla Zabrze Cup: “Ho giocato tante volte in Italia ed ho grandi ricordi, è sempre un piacere tornare qui”. La nazionalità consiglierebbe Iga Swiatek come idolo della giovane polacca, ma Drozdz è particolarmente legata ad un’altra campionessa: “Ho iniziato a giocare a tennis quando avevo tre anni e da piccola mi piaceva guardare le partite di Elina Svitolina. Adoro il suo atteggiamento da lottatrice e mi ispiro a lei”. Finisce il torneo dell’ultima tennista azzurra rimasta in gara: la romana Nicole Molaro, in forza al Tennis Club Parioli, si è arresa alla numero 2 del seeding Ksenia Ruchkina con lo score di 6-3 6-2.

Quattro azzurri a caccia del titolo – Comunque andrà sarà festa azzurra nel tabellone maschile della seconda edizione del Tennis Europe All Round Sport & Wellness Generali | Roma. Saranno i romagnoli Niccolò Satta (Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna) e Pietro Briganti (Tennis Villa Carpena di Forlì-Cesena), entrambi seguiti a Roma da coach Francesco Rametta, a giocarsi un posto in finale nella parte bassa del tabellone. Nel match che ha aperto il programma della settima giornata della rassegna capitolina, ha avuto vita facile Briganti nella vittoria per 6-0 6-2 sul qualificato Enrico Egitto. Il sesto favorito del seeding Satta ha invece dovuto rimontare Edoardo Formenti per conquistare la vittoria finale con il punteggio di 1-6 6-1 6-1. L’altra semifinale vedrà in campo il numero 1 del seeding Federico Gargano (Circolo del Tennis e della Vela di Messina), che ha superato 6-4 6-2 Leonardo Ciniglia e l’italo-serbo Mihailo Trivunac (Junior Tennis Perugia), vittorioso per 6-1 4-6 6-2 su Kieran Lin. L’appuntamento è fissato a sabato 15 luglio, quando andranno in scena le quattro semifinali del torneo di singolare e le due finali di doppio.