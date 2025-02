Jasmine Paolini farà il suo rientro in campo nella giornata di domani. L’azzurra, che si è presa qualche settimana di pausa dopo l’uscita al terzo turno degli Australian Open per mano di Elina Svitolina, sfiderà sul cemento indoor del Wta 1000 di Doha la francese Caroline Garcia. Non una gara semplice per la numero 4 del ranking (bye al primo turno), che affronta una tennista talentuosa ma poco continua: nel primo turno in Qatar ha superato in due set la cinese Yuan, trovando così la prima vittoria del suo 2025 e anche la prima gioia dopo quasi cinque mesi dall’ultimo successo, targato 14 settembre nel Wta di Guadalajara. Paolini parte chiaramente con i favori del pronostico in virtù delle sue maggiori qualità e della sua comprovata caratura ad alti livelli, ma dovrà stare attenta a non sottovalutare la sua valida avversaria.

Gli azzurri in campo a livello Atp

In campo maschile saranno invece due i rappresentanti italiani di scena nella giornata di martedì 11 febbraio. Luca Nardi sarà impegnato sul cemento del torneo Atp 250 di Marsiglia, con la voglia di proseguire il buon periodo di forma: a cavallo tra gennaio e febbraio infatti ha raggiunto la finale (sconfitto in tre set da Ugo Blanchet) nel Challenger di Koblenz, che gli ha permesso di mettere dei punti in cascina dopo le uscite al secondo turno ad Auckland e agli Australian Open. Il pesarese affronterà il tedesco Daniel Altmaier, che ha già sconfitto l’anno scorso agli Internazionali d’Italia; questa volta però la superficie è diversa, si gioca sul veloce indoor e il teutonico può creare qualche grattacapo in più al classe 2003: a Rotterdam infatti Altmaier ha superato Kovacevic e Fils prima di arrendersi a de Minaur.

In Argentina, nel torneo Atp 250 di Buenos Aires, sarà invece in campo Luciano Darderi. L’italo argentino si trova molto bene sulla terra battuta sudamericana, dove può vantare il suo unico titolo a livello Atp vinto lo scorso anno a Cordoba, ma si troverà di fronte subito ad un ostacolo molto complicato. Il suo esordio sarà infatti contro Francisco Cerundolo, padrone di casa e testa di serie numero cinque che sarà molto pericoloso; l’unico precedente tra i due però ha sorriso a Darderi, che vinse in tre set lo scorso anno a Houston, ma ripetersi a Buenos Aires sarà molto complicato, anche alla luce di un inizio di 2025 disastroso. Il nativo di Villa Gesell infatti non ha ancora vittorie all’attivo quest’anno, e l’ultimo successo è datato 22 ottobre nel torneo di Vienna.

Il programma di domani del torneo Wta 1000 di Doha

Proseguono le gare di secondo turno nel primo Wta 1000 della stagione sul cemento qatariota. In campo anche l’unica azzurra in tabellone, ovvero Jasmine Paolini, che nel primo turno aveva usufruito del bye. Spazio anche alla numero uno del ranking Aryna Sabalenka, alla terza forza Coco Gauff e a diverse altre tenniste in top ten come Zheng Qinwen e Elena Rybakina. Di seguito la programmazione completa di martedì 11 febbraio nel torneo Wta 1000 di Doha 2025.

CENTER COURT

Ore 13.30 – (3) Gauff vs Kostyuk

a seguire – (7) Zheng vs Jabeur

a seguire – (1) Sabalenka vs Alexandrova

a seguire – (9) Badosa vs Anisimova

GRANDSTAND 1

Ore 12.00 – (4) Paolini vs Garcia

a seguire – (5) Rybakina vs Stearns

a seguire – Svitolina vs (6) Pegula

a seguire – (10) Kasatkina vs Avanesyan

GRANDSTAND 2

Ore 12.00 – (WC) Kenin vs Parks

a seguire – Sramkova vs (12) Andreeva

a seguire – Linette vs Frech

GRANDSTAND 3

Ore 12.00 – Noskova vs Putintseva

a seguire – (16) Samsonova vs Ostapenko

GRANDSTAND 4

Ore 12.00 – Mertens vs Bucsa

Il programma di domani del torneo Atp di Marsiglia

Gare di primo turno sul cemento del sud della Francia. In campo anche l’azzurro Luca Nardi, che affronta il tedesco Daniel Altmaier; riflettori puntati anche sul beniamino di casa Richard Gasquet, atteso dalla sfida contro Alexander Bublik. Di seguito la programmazione completa di martedì 11 febbraio nel torneo Atp 250 di Marsiglia 2025.

CENTRAL COURT

Non prima delle 13.30 – Bublik vs (WC) Gasquet

a seguire – (LL) Van Assche vs Bonzi

non prima delle 18.00 – (8) Borges vs (WC) Wawrinka

a seguire – Zhang vs Halys

COURT 1

Ore 11.30 – Nardi vs Altmaier

quarto match – Struff vs (LL) Guinard

a seguire – (Q) Chidekh vs Bergs

Il programma di domani del torneo Atp di Buenos Aires

In campo nella terra rossa della capitale anche l’italo argentino Luciano Darderi, che esordisce quasi in casa contro il temibile Francisco Cerundolo. Nutrita la schiera di argentini in campo, con Tomas Etcheverry che è però atteso dal complicato confronto con il wonderkid brasiliano Joao Fonseca. Di seguito la programmazione completa di martedì 11 febbraio nel torneo Atp 250 di Buenos Aires 2025.

COURT GUILLERMO VILAS

Non prima delle 17.30 – (6) Baez vs (WC) Carabelli

a seguire – Darderi vs (5) F. Cerundolo

non prima delle 22.30 – (8) Etcheverry vs Fonseca

a seguire – (WC) Schwartzman vs (7) Jarry

ESTADIO 2

Ore 17.30 – (Q) Burruchaga vs (Q) J. Cerundolo

a seguire – Gaston vs (LL) Coria

quarto match – Moutet vs Munar

ESTADIO 3

Ore 17.30 – Dzhumur vs Martinez