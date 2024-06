Tennis, Djokovic: “L’intervento è andato bene. Farò del mio meglio per tornare in campo il prima possibile”

Novak Djokovic ha pubblicato sui social una foto in stampelle, dopo l’intervento al quale si è sottoposto a Parigi. Il tennista serbo aveva infatti rimediato una lesione al menisco del ginocchio destro nel suo ultimo match al Roland Garros e, dopo il ritiro obbligato, si è operato al più presto per tentare di recuperare per i Giochi di Parigi 2024.

“Nei giorni scorsi ho dovuto prendere alcune decisioni difficili dopo aver subito una lesione del menisco durante la mia ultima partita. Sto ancora elaborando il tutto ma sono felice di aggiornarvi che l’intervento è andato bene. Ringrazio moltissimo il team di medici che è stato al mio fianco – ha scritto quello che da lunedì prossimo sarà l’ex numero uno al mondo – così come il supporto travolgente che ho ricevuto dai miei fan. Farò del mio meglio per essere sano e in forma per tornare in campo il prima possibile. Il mio amore per questo sport è forte e il desiderio di competere ai massimi livelli è ciò che mi fa andare avanti. Idemooo“.

In the past day, I had to make some tough decisions after sustaining a meniscus tear during my last match. I’m still processing it all but I am happy to update you that the surgery went well.

I am so appreciative of the team of doctors who have been by my side… pic.twitter.com/RYLeR5KW2P

— Novak Djokovic (@DjokerNole) June 6, 2024