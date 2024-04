Tennis, Del Potro: “Nadal si sta ritirando a modo suo, io non ho potuto. Spero ancora in una partita d’addio”

Tra gli ospiti d’eccezione alla Caja Màgica di Madrid per il torneo spagnolo c’era anche Juan Martin Del Potro, ex tennista spagnolo che si è lasciato andare ad una lunga chiacchierata: “Il mio ritiro è stata una decisione forzata, presa dal mio corpo; non era qualcosa di preparato. All’inizio è stato difficile per me, ma ora mi sento bene. Non sono sicuro di voler fare l’allenatore, mi piace stare a casa e avere una routine. Preferisco stare con i giovani e poter trasmettere loro ciò che ho imparato. Una partita d’addio? Mi piacerebbe giocarla, ma solo in buone condizioni perché la mia ultima partita a Buenos Aires mi è costata molto fisicamente“.

“Aver vinto uno Slam nell’era dei big 3 – anche se tra noi si parlava dei Fab 4 – ha un valore speciale. Ogni vittoria contro di loro è stata di valore impressionante – ha proseguito Del Potro – Per gli argentini venire a Madrid è stato un grande piacere, è stata una settimana in cui si veniva per giocare, ma anche per mangiare cose buonissime e stare con vecchie conoscenze e calciatori“.

L’ex tennista argentino ha poi parlato di Rafa Nadal: “Penso che dobbiamo iniziare a realizzare che un’era del tennis sta per finire. Roger non è più qui e ora Rafa si sta concedendo il piacere di ritirarsi a modo suo. E’ qualcosa che purtroppo io non ho potuto fare a causa della mia salute. Guardare giocare Rafa e vedere quella passione per la competizione e quell’energia che ha è qualcosa di unico: non so se ci sarà qualcosa di simile nei prossimi anni“. Infine, su Carlos Alcaraz: “Adoro vederlo giocare perché ha una naturalezza in campo che lo fa sembrare un ragazzo di 30 anni che è nel circuito da 10 anni“.