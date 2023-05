Scherma, Abodi: “Presenza dei russi ai Mondiali? Chiediamo qualche ora di riflessione”

Andrea Abodi, Ministro per lo sport e per i giovani, ha parlato a margine dell’evento ‘Vita da Campioni’ e ha così risposto alla seguente domanda: “Ci saranno gli atleti russi e bielorussi ai Mondiali di scherma a Milano?”. “Chiediamo ancora qualche ora di riflessione – ha dichiarato Abodi –, perché il tema non è sportivo ed è molto più grave purtroppo, quindi c’è il senso della responsabilità e dell’attesa affinché vengano fatte tutte le valutazioni necessarie per consentire a chi organizza i mondiali di andare avanti speditamente”.

Il Presidente del comitato organizzatore dei Mondiali di scherma di Milano 2023, Marco Fichera, ha invece dichiarato: “E’ una situazione complessa, ma è giusto avere rispetto delle valutazioni che verranno fatte. La situazione è difficile, a prescindere dallo sport, ma c’è un clima cordiale che l’Italia vuole portare ai Mondiali di scherma. Attendiamo le determinazioni e vediamo cosa succede. La Federazione internazionale si è allineate alle decisioni del Cio, quindi si alla presenza di atleti come neutrali senza bandiere e insegne, mentre no alle prove a squadre. Noi siamo già nella fase dell’evento, manca pochissimo tempo e i prossimi step saranno quelli di accogliere gli atleti. Siamo agli sgoccioli di un percorso iniziato due anni fa che ci ha visto portare la scherma ovunque”, ha concluso.