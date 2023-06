Stefanini-Sasnovich domani in tv: orario, canale e diretta streaming Wta s’Hertogenbosch 2023

Lucrezia Stefanini se la vedrà contro Aliaksandra Sasnovich nel primo turno del WTA 250 di s’Hertogenbosch (Paesi Bassi), torneo di scena sui campi in erba della cittadina olandese. Impegno per nulla semplice per l’azzurra, che trova sulla sua strada la settima testa di serie della manifestazione. La bielorussa è giocatrice decisamente esperta a certi livelli e partirà ampiamente favorita secondo le quote dei bookmakers. Anche la superficie rapida sembra dare una mano alle caratteristiche tecniche di Sasnovich. Stefanini proverà a farsi valere per cercare di guadagnarsi un secondo turno contro una tra la belga Grace Minnen oppure la transalpina Jessika Ponchet.

Stefanini e Sasnovich scenderanno in campo domani (martedì 13 giugno). Il campo e l’orario sono da definire. Gli organizzatori, infatti, devono ancora comunicare la schedule ufficiale per la giornata in questione. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di primo turno tra Stefanini e Sasnovich garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.