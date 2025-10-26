L’altoatesino rimonta dopo un primo set difficile e conquista per la seconda volta l’Erste Bank Open

Jannik Sinner si conferma protagonista assoluto del circuito Atp. L’azzurro numero due del mondo ha vinto l’“Erste Bank Open” di Vienna, torneo Atp 500 con un montepremi di 2.736.875 euro, superando in finale il tedesco Alexander Zverev con il punteggio di 3-6 6-3 7-5, dopo oltre due ore e mezza di battaglia.

Un trionfo che porta a 22 i titoli della sua carriera nel circuito maggiore (su 31 finali disputate), il quarto del 2025, e che segna il suo secondo successo nella capitale austriaca, dopo quello del 2023. Per Zverev, numero 3 del ranking, resta l’amarezza per una finale persa nonostante un avvio convincente: il tedesco resta fermo a quota 24 trofei Atp.

“Questa vittoria mi fa sentire benissimo – ha commentato Sinner a fine match –. La finale è cominciata male, ma ho provato a restare incollato a Zverev e a giocare al meglio nei momenti decisivi. La chiave è stata servire bene e rimanere lucido nei punti più importanti”.

Durante la premiazione, l’azzurro ha ringraziato il suo team, la famiglia e la fidanzata, oltre agli organizzatori e al pubblico di Vienna: “Qui è sempre speciale giocare. Ci vediamo nel 2026”.

Con questa vittoria, Sinner conferma il suo stato di forma e si prepara con fiducia agli ultimi appuntamenti stagionali.