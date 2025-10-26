Al Bernabeu finisce 2-1: gol decisivi del francese e dell’inglese, Szczesny para un rigore a Mbappé. Catalani ko e in dieci nel finale

Il Real Madrid firma la prima fuga della Liga. Nel Clasico della decima giornata i Blancos battono 2-1 il Barcellona e si portano a +5 in classifica, lanciando un segnale forte al campionato.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Partita subito incandescente al Bernabeu: al 22’ Mbappé rompe l’equilibrio con un diagonale vincente servito da Bellingham, dopo che al francese era già stato annullato un gol dal Var. Al 38’ il Barça reagisce con Fermin Lopez, bravo a chiudere lo scambio con Rashford. Ma prima dell’intervallo i padroni di casa tornano avanti: Militao spizza un pallone in area e Bellingham da due passi fa 2-1 al 43’.

Nella ripresa il Real ha la chance di chiuderla: rigore per fallo su Vinicius, ma Mbappé si fa ipnotizzare da Szczesny. L’errore non costa caro, perché i catalani, pur aumentando l’intensità, non trovano la via del pareggio. Nel recupero il Barça resta anche in dieci per il doppio giallo a Pedri, con la tensione che si accende in campo e in panchina.

Al fischio finale il Bernabeu esplode: il Real di Xabi Alonso sale a 27 punti e mette la prima spallata alla Liga, lasciando il Barcellona di Flick a quota 22.