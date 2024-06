Sinner, ad Halle la prima volta da numero 1: sulla sua strada Griekspoor, ancora

Dieci giorni dopo la sconfitta in semifinale al Roland Garros contro Alcaraz, Jannik Sinner è già pronto a tornare in campo. La stagione su erba dura infatti appena cinque settimane, di cui due occupate da Wimbledon, e per preparare al meglio lo Slam londinese solitamente tutti i big giocano almeno un torneo. Non può essere da meno Jannik Sinner, che sarà ai nastri di partenza dell’Atp 500 di Halle, un torneo probabilmente con meno fascino rispetto a quello del Queen’s – che si gioca nella stessa settimana – ma reso speciale da Roger Federer, capace di vincerlo ben dieci volte. Fare paragoni tra l’azzurro e lo svizzero lascia il tempo che trova, ma i due sono accomunati dal premio di “Fan Favorite”, che Jannik ha vinto per la prima volta quest’anno (ma sarà dura eguagliare i 19 del campione di Basilea), e da pochi giorni anche dal numero uno del ranking. Sinner è entrato infatti a far parte di una cerchia ristretta della quale fa parte anche Federer, diventando il 29° giocatore da quando il computer calcola le classifiche ad occupare la prima posizione.

Per festeggiare il numero uno però ci sarà tempo; ora bisogna pensare alla stagione e ai prossimi impegni. Lo sa bene Sinner, che dopo una toccata e fuga nella sua Sesto si è subito rimesso al lavoro per preparare il torneo di Halle, dove è già atteso da un debutto tutt’altro che in discesa. Il suo primo avversario da leader del ranking sarà Tallon Griekspoor, tennista olandese molto insidioso che con i suoi colpi potenti può essere molto pericoloso su una superficie come l’erba. Lo dimostra ad esempio la vittoria ottenuta lo scorso anno nella sua Olanda, a ‘s-Hertogenbosch. Poco male per Sinner, che negli ultimi anni ha già avuto modo di affrontare a più riprese Griekspoor e di giungere a una conclusione: se gioca il suo miglior tennis, per l’avversario c’è poco da fare. Jannik ha infatti vinto tutti e quattro i precedenti – tutti sul veloce – ed ha perso un solo set, avendo però sempre in mano il pallino di gioco e senza mai correre grossi rischi.

Partirà dunque ampiamente favorito il numero uno d’Italia e anche del mondo, che in caso di vittoria affronterebbe l’ungherese Marozsan in quello che si prospetterebbe come un secondo turno più che agevole. Innanzitutto però bisogna pensare all’esordio contro Griekspoor, che coinciderà anche con l’esordio stagionale sull’erba e dunque non sarà un match scontato. L’obiettivo a lungo termine resta ovviamente Wimbledon, ma arrivarci con un risultato positivo ad Halle potrebbe essere molto importante, sia in termini di fiducia che di “flow”. Appuntamento verso le ore 14 (QUANDO E DOVE VEDERE IL MATCH) per vedere in azione il nuovo numero 1 del mondo.