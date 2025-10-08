Niente da fare per Lorenzo Musetti: il tennista italiano saluta in anticipo Shanghai e abbandona ancora il sogno del Masters 1000.

Il quadro dei quarti di finale dell’ATP 1000 di Shanghai è quasi completo. Nella giornata di oggi sono andati in scena altri tre ottavi di finale. Nel pomeriggio si chiuderà il cerchio con la sfida tra Learner Tien e Daniil Medvedev. I due si sono affrontati nella semifinale di Pechino una settimana fa, torneo poi vinto da Sinner proprio contro Tien.

Nei prossimi quarti di finale, però, non ci sarà il numero due al mondo: Sinner si è ritirato al terzo set nel secondo turno, a causa di alcuni guai muscolari. Non sarà un italiano, dunque, a trionfare nella metropoli cinese: dopo Jannik, infatti, anche Lorenzo Musetti è stato eliminato dalla competizione.

Musetti eliminato a Shanghai: anche le ATP Finals di Torino a rischio

La sfida tra Musetti e Auger-Aliassime era molto importante non solo per ottenere un posto ai quarti di finale a Shanghai, ma anche per strappare un pass per le ATP Finals di Torino. L’azzurro ha 3.435 punti nella Race, il canadese insegue a 2.805. La vittoria di oggi, però, vale 100 punti. Musetti resta in vantaggio, ma adesso rischia seriamente di non partecipare all’ultimo Masters 1000 stagionale.

I due si erano già affrontati sette volte, con Musetti vincitore in quattro occasioni. Gli ultimi due match li ha portati a casa l’italiano, ma questa volta non è andata come sperato.

Lorenzo ha conquistato quattro game di battuta nel primo set, ma ne ha perso uno. Auger-Aliassime non ha sbagliato e ha portato a casa il primo parziale. Niente da fare anche nel secondo set, vinto per 6-2 dal canadese, che affronterà Arthur Rinderknech ai quarti di finale.