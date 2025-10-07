L’ex tennista, intervenuto a Sky Sport, ha parlato di Jannik Sinner e dei suoi problemi fisici, l’ultimo quello di Shangai.

Non c’è pace per Jannik Sinner. Il tennista italiano n°2 del ranking ATP ha dovuto lasciare anzitempo la sfida contro Griekspoor, abbandonando di conseguenza il Masters 1000 di Shangai solamente ai sedicesimi di finale.

Una brutta botta fisica, mentale e anche di classifica, in quanto l’altoatesino difendeva i 1000 punti ottenuti l’anno scorso, perdendo dunque circa 900 punti. Risultato che mette in seria difficoltà la rincorsa su Alcaraz per riottenere il primato nel ranking entro la fine di questo anno.

Sui problemi fisici poi, si è espresso l’ex tennista, lanciando una vera e propria stoccata a Sinner.

In un’intervista rilasciata all’emittente italiana Sky Sport, l’ex tennista italiano Paolo Bertolucci ha espresso dubbi sulla tenuta fisica del n°2 del mondo.

“È un po’ gracilino il ragazzo. Una volta i crampi, una volta lo stomaco, una volta il gomito, e poi le vesciche e l’anca. Insomma, cominciano a essere tante le cose. Non ha la stessa consistenza fisica di un Djokovic o di un Alcaraz, questo ormai mi sembra ovvio”.