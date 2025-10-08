Lewis Hamilton è devastato dal dolorosissimo lutto: il gesto del pilota della Ferrari sta facendo il giro del web.

Il 2025 non verrà certamente ricordato da Lewis Hamilton come uno dei suoi anni più felici. Eppure all’inizio le sensazioni erano più che positive: il 7 volte campione del mondo era infatti pronto a scrivere un’altra importante pagina della sua straordinaria carriera alla guida della Ferrari. Finora, però, il suo Mondiale è stato davvero deludente: fatta eccezione per la vittoria nella Gara Sprint in Cina e per un terzo posto sempre nella Sprint a Miami il 40enne di Stevenage ha mostrato grosse difficoltà al volante della SF-25.

Oltre ai problemi con la scuderia di Maranello il campionissimo britannico sta vivendo un momento davvero molto brutto anche a causa di una dolorosissima perdita. Lo scorso 29 settembre Lewis Hamilton ha dovuto dire addio al suo amatissimo cane Roscoe, venuto a mancare tra le braccia del celebre pilota di Formula 1.

Una nuova crisi di polmonite aveva fermato il cuore di Roscoe: i veterinari erano riusciti a rianimarlo, mettendolo in uno stato di coma. Purtroppo, però, Roscoe non ce l’ha fatta: “Dopo quattro giorni di terapia intensiva, durante cui ha lottato con tutte le sue forze, ho dovuto prendere la decisione più difficile della mia vita e dire addio a Roscoe – le struggenti parole di Hamilton – Non ha mai smesso di lottare fino alla fine“.

Il gesto di Hamilton “per onorare Roscoe”: ma la verità è un’altra

Nel suo post su Instagram il pilota della Ferrari ha poi aggiunto che accogliere Roscoe nella sua vita “è stata la decisione migliore che abbia mai preso e conserverò per sempre i ricordi che abbiamo creato insieme“. Proprio nelle scorse ore è cominciata a circolare una notizia in merito a una presunta decisione presa da Hamilton per onorare la memoria del suo cane.

Alcune pagine di animali, sia su Facebook che su Instagram, hanno infatti pubblicato dei post dove viene detto che Hamilton avrebbe deciso di donare metà dei suoi premi in denaro per costruire un centro moderno dedicato ai cani senzatetto. “Il centro offrirà aree gioco all’aperto dove i cani potranno correre liberi, servizi veterinari completi e programmi di riabilitazione per aiutarli a tornare a fidarsi delle persone – si legge nel post – Sarà un punto di riferimento per tanti animali abbandonati, ma anche un simbolo di speranza e rinascita“.

Tuttavia al momento non c’è nessun riscontro, né tantomeno alcuna dichiarazione di Hamilton in merito a questo centro. Non è da escludere che il campione di F1 possa avere delle idee per aiutare gli amici animali ma la notizia riportata sui social non è altro che una fake news. Non è la prima volta: nel recente passato sono stati pubblicati anche post su Jannik Sinner dove si parlava di enormi donazioni da parte del campione italiano, senza però alcun riscontro reale.