Sport in tv mercoledì 8 ottobre: in campo Musetti al Masters di Shanghai, in campo il basket con la Champions League e la Eurocup

Campionati di calcio fermi nel fine settimana e così gli sportivi si dedicano decisamente ad altro. Sono tanti gli sport in programma in un mercoledì in cui sarà Musetti a catalizzare tutta l’attenzione. L’azzurro infatti sarà protagonista al Masters 1000 di Shanghai negli ottavi di finale contro il canadese Auger-Aliassime.

Non solo tennis, però. Se il calcio maschile è fermo, quello femminile è più attivo che mai: si gioca la Champions League ma anche la Europa Cup. Ma sono anche gli altri sport a prendersi la scena ad iniziare dal basket, con gare di Champions League ed Eurocup ma anche pallanuoto con la sfida di Supercoppa Europea fino alla pallamano, con la gara tra le Campionesse d’Italia di Erice ed il Mestrino valida per la Serie A.

Sport in tv oggi 8 ottobre: a che ora gioca Musetti

Vediamo però nel dettaglio gli orari dei vari appuntamenti per un’altra giornata davvero ricchissima di sport.

06.30 TENNIS – ATP Masters 1000 Shanghai, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Plus, in alternanza con il WTA 1000 di Wuhan; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Musetti-Auger-Aliassime (terzo match dalle ore 06.30 e non prima delle ore 12.30)

10.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Arctic Open (diretta steraming su BWF Tv)

11.00 VELA – Mondiali di Nacra 17 a Cagliari, regate (non è prevista diretta tv/streaming)

11.00 VELA – Mondiali di 49er a Cagliari, regate (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 BASKET (Champions League) – Hapoel Holon-Bursaspor (diretta streaming su DAZN)

18.00 BASKET (Champions League) – Szolnoki Olaj-Levice (diretta streaming su DAZN)

18.00 CALCIO FEMMINILE (Europa Cup, preliminare) – Inter Vllaznia (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 BASKET (Eurocup) – Bahceshir-Venezia (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, EuroLeague Tv)

18.00 BASKET FEMMINILE (Eurocup) – Szekszard-Sesto San Giovanni (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Erice-Mestrino (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.45 CALCIO FEMMINILE (Champions League) – Real Madrid-Roma (diretta streaming su Disney+)

18.45 CALCIO FEMMINILE (Champions League) – Twente-Chelsea (diretta streaming su Disney+)

19.00 BASKET (Eurocup) – Due partite: Aris Salonicco-Amburgo, Chemnitz-Lietkabelis (diretta streaming su EuroLeague Tv)

19.00 BASKET (Champions League) – Tofas-Bnei Herzliya (diretta streaming su DAZN)

19.30 BASKET (Eurocup) – JL Bourg-Turk Telekom (diretta streaming su EuroLeague Tv)

19.30 SOLLEVAMENTO PESI (Mondiali) – 77 kg femminile (diretta streaming su Olympics, Weightlifting House Tv)

20.00 PALLANUOTO (Supercoppa Europea) – Ferencavaros-Pro Recco (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, European Aquatics Tv)

20.00 BASKET (Eurocup) – Buducnost-Trento (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, EuroLeague Tv)

20.00 BASKET (Eurocup) – Hapoel Gerusalemme-Cedevita Olimpija (diretta streaming su EuroLeague Tv)

20.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Trieste-De Akker (non è prevista diretta tv/streaming)

20.05 BASKET (Eurolega) – Hapoel Tel Aviv-Maccabi Tel Aviv (diretta streaming su EuroLeague Tv)

20.30 BASKET (Champions League) – Trapani-Tenerife (diretta streaming su DAZN)

20.00 BASKET (Champions League) – Quattro partite: Alba Berlino-Chalon/Saone, Spartak Subotica-Le Mans, Oostende-AS Karditas, Unicaja Malagaa-Mersin SK (diretta streaming su DAZN)

20.30 CALCIO A 5 (Serie A) – Genzano-Napoli (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 BASKET (Eurocup) – Manresa-Slask Wroclaw (diretta streaming su EuroLeague Tv)

21.00 CALCIO FEMMINILE (Champions League) – Tre partite: Manchester United-Valerenga, St. Polten-Atletico Madrid, Wolfsburg-PSG (diretta streaming su Disney+)

21.30 CALCIO (Mondiali Under 20, ottavi di finale) – Due partite: Argentina-Nigeria, Colombia-Sudafrica (diretta streaming su FIFA+)