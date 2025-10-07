Ficarra, Bavazzano e la coppia Cesarini-Ceccarino guidano la spedizione senior. Riflettori anche sulla Nazionale U19 con Fugazzotto, Lanciano, Messina e Tamborrino.

La Nazionale di canottaggio del DT Antonio Colamonici è pronta per gli Europei di Beach Sprint, in programma sabato e domenica sulla spiaggia di Manavgat ad Antalya, in Turchia. Sei gli equipaggi azzurri al via in una disciplina che debutterà come olimpica ai Giochi di Los Angeles 2028 (singolo maschile e femminile, doppio misto).

Nel singolo maschile ci sarà il messinese Giovanni Ficarra (Peloro Rowing), campione d’Italia 2025 a Barletta, già oro mondiale 2021 e argento iridato 2023. Esordio nel singolo femminile per la genovese Ilaria Bavazzano (CS Urania), bronzo ai Tricolori. Nel doppio misto fari su Federica Cesarini (Fiamme Oro), olimpionica a Tokyo e campionessa italiana 2025, che farà coppia con Federico Ceccarino (Canottieri Napoli), vicecampione mondiale e bronzo europeo 2024.

Occhi puntati anche sulla Nazionale Under 19. Lucio Fugazzotto (Peloro Rowing) e Maria Lanciano (LNI Barletta), freschi campioni d’Italia, gareggeranno nei singoli: Fugazzotto è già oro mondiale 2023, bronzo 2024 e campione europeo uscente, mentre Lanciano ha conquistato il bronzo continentale nel 2024. Nel doppio mix U19 spazio a Silvia Messina (Peloro Rowing) e Pasquale Tamborrino (CC Barion).

Il programma prevede time trials sabato mattina, seguiti dagli scontri diretti e dalle finali domenica, che assegneranno i titoli continentali e le medaglie 2025.