Dopo la caduta che lo ha rimesso fuori dai giochi, Jorge Martin si sposta verso la concorrenza. Lo hanno visto con Red Bull.

Non è stato proprio l’anno che Jorge Martin, ormai ex campione in carica visto che il suo titolo lo ha strappato Marc Márquez in Ducati, sognava di disputare in pista in MotoGP. L’atleta spagnolo ha avuto forse la peggiore annata della sua vita, vedendo il suo corpo spinto al limite, il compagno di squadra Marco Bezzecchi performare così bene da far dubitare alcuni esperti che Martinator possa essere di nuovo il pilota titolare della squadra e, soprattutto, non potendo difendere il titolo attivamente.

I guai per Martin sono iniziati già al principio della stagione: la gara in Qatar lo ha visto protagonista di una bruttissima caduta, forse la peggiore in assoluto di quest’anno, quando già stava faticando per risalire la china in una gara non eccezionale. La grave caduta ha rotto sei costole e lesionato un polmone al pilota che, per sua ammissione, afferma di aver avuto paura di morire.

Questo infortunio che lo ha tenuto lontano dalle gare a lungo è stato seguito da un episodio in cui il motore della sua moto è letteralmente esploso emettendo un fumo bianco e, infine, in Giappone l’atleta spagnolo è caduto ancora una volta, fratturandosi la clavicola destra. Un anno da incubo che ha portato Martin a “rifugiarsi” in Red Bull per evitare altri guai!

Jorge Martin in Red Bull, è tutto vero

Il recupero dopo una frattura come questa è solitamente macchinoso e complesso; oltre ad aver annunciato che Martin non ci sarà a Philip Island, Aprilia Racing non ha saputo fare nemmeno una previsione approssimativa su quando potremmo rivedere in pista il pilota spagnolo. L’unico lato positivo della faccenda è che, con il titolo già assegnato, Martin può prendersi il suo tempo per recuperare.

Tra l’altro l’atleta, curiosamente, ha scelto il Red Bull Athlete Performance Center in Austria come meta per il suo percorso di riabilitazione fisica. Una decisione abbastanza sorprendente considerando che Red Bull è impegnata in MotoGP con un team rivale di Aprilia Racing ossia la squadra KTM. In ogni caso, è possibile che le strutture ed il personale messi a disposizione del team austriaco siano proprio ciò che serve a Martin per recuperare le forze e tornare in pista.

La stagione di Martin non è stata delle migliori e la sfortuna sembra perseguitarlo ancora e ancora. Bisogna sperare che questo periodo presso il centro Red Bull gli dia sollievo e mezzi per recuperare e tornare più forte che mai.