A Madrid i tre azzurri sfidano Rahm e Lowry: in palio un posto per l’Abu Dhabi HSBC Championship e chance di qualificazione a Masters e The Open 2026.

Tre italiani in corsa all’Open de España, 98ª edizione del torneo che si disputa dall’8 all’11 ottobre al Club de Campo Villa de Madrid, terzultimo appuntamento della regular season del DP World Tour. Francesco Laporta, Guido Migliozzi e Andrea Pavan andranno a caccia di punti pesanti per entrare tra i primi 70 della “Race to Dubai” e strappare così il pass per l’Abu Dhabi HSBC Championship (6-9 novembre), primo evento dei play-off.

Laporta, che festeggerà i 35 anni durante il secondo round, parte dal 58° posto in classifica generale. Migliozzi è 71°, Pavan 86°. Dopo Madrid ci saranno ancora due occasioni utili – in India e Corea del Sud – prima del gran finale di Dubai (13-16 novembre) riservato ai migliori 50.

L’Open de España, con montepremi da 3,25 milioni di dollari (552.500 al vincitore), mette in palio anche un invito per il Masters e per il The Open 2026. Nella storia dell’evento un solo trionfo italiano: quello di Francesco Molinari nel 2012.

L’edizione 2025 è attesissima per la sfida tra i protagonisti della Ryder Cup di Bethpage: il padrone di casa Jon Rahm, tre volte vincitore del torneo, e l’irlandese Shane Lowry, autore del birdie decisivo negli Stati Uniti. Con loro tanti big, da Joaquin Niemann a Patrick Reed, fino agli spagnoli David Puig e Sergio Garcia.

Il torneo sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Golf e in streaming su NOW: giovedì e venerdì dalle 14 alle 19, sabato dalle 13.30 alle 18 e domenica dalle 12.30 alle 17.30.