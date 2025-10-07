Ferrero, Ponzano e Fantinelli difendono il tricolore all’Eisenhower Trophy: 36 nazioni in campo, favoriti gli Stati Uniti

Parte al Tanah Merah Country Club di Singapore l’edizione numero 34 del World Amateur Team Championships/Eisenhower Trophy, il Campionato del Mondo a squadre maschile di golf. Dal 8 all’11 ottobre saranno 36 le nazionali in gara, ciascuna composta da tre atleti.

Per l’Italia scenderanno in campo Michele Ferrero e Filippo Ponzano (entrambi del Circolo Golf Torino) e Riccardo Fantinelli (Fioranello Golf Club), alla sua seconda presenza consecutiva. Al seguito lo staff azzurro con il DT Roberto Zappa, il CT Alberto Binaghi, il vice CT Alain Vergari e il fisioterapista Damiano Guidi.

La formula prevede 72 buche, con due risultati su tre validi per la classifica a squadre. A difendere il titolo ci sarà il team USA, che punta sul numero 3 del ranking mondiale Ethan Fang e sul numero 4 Preston Stout. Attenzione però a Australia, Norvegia e Francia, oltre a un’Italia che nelle ultime tre edizioni ha conquistato un titolo (2022) e due quinti posti (2018, 2023).

Nove giocatori tra i primi 25 del ranking mondiale arricchiscono il field, garantendo spettacolo e altissimo livello tecnico.