A Sanya (Hainan) l’Hainan Open apre la volata finale verso Maiorca: in palio i 20 pass per il massimo circuito europeo 2026.

Filippo Celli, Renato Paratore e Stefano Mazzoli ripartono dalla Cina per inseguire il sogno DP World Tour. Dal 9 al 12 ottobre i tre azzurri saranno protagonisti all’Hainan Open, penultimo appuntamento dell’HotelPlanner Tour prima del gran finale di Maiorca.

Celli e Paratore, rispettivamente 4° e 6° nell’ordine di merito, hanno già in tasca la qualificazione per il massimo circuito continentale, ma puntano a scalare ancora posizioni nella “Road to Mallorca” per garantirsi un miglior accesso ai tornei 2026. Distanti dal leader sudafricano Juan Carlo Ritchie, già promosso con tre successi stagionali, i due romani vogliono chiudere la stagione da protagonisti dopo aver già centrato vittorie pesanti: due per Paratore, una per Celli.

Situazione diversa per Mazzoli, attualmente 19° e dunque sull’ultimo gradino utile per il pass. Il 28enne lombardo, reduce dall’8° posto al Jakarta International Championship, dovrà difendere la posizione ma anche cercare di guadagnare punti preziosi per blindare la top 20.

All’Hainan Open, in programma al Sanya Luhuitou GC, saranno al via 120 concorrenti, inclusi oltre quaranta big del China Tour. Tra i favoriti, oltre agli azzurri, ancora Ritchie, deciso a confermare la sua leadership in vista del Grand Final di Maiorca (30 ottobre-2 novembre), che assegnerà i venti pass per il DP World Tour 2026.