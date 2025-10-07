Con un post sui social il cestista NBA dei Lakers aveva annunciato per oggi the ‘Second Decision’, riprendendo la prima di 15 anni fa.

Era il 2010 quando un 25enne LeBron James crea una diretta televisiva per annunciare la decisione sulla sua successiva squadra NBA. Tanto clamore e, alla fine, la scelta di lasciare i Cleveland Cavaliers per approdare ai Miami Heat.

Oggi, dopo 15 anni e un 40enne LeBron, si è rivissuta la storia, o almeno è ciò che ci si aspettava. Con un post sui social l’americano aveva dato appuntamento per la data odierna e attendere la sua seconda decisione, riprendendo appunto quella del 2010. Subito le prime idee riguardavano il possibile ritiro a fine stagione, con la conseguenza di un livello altissimo dei prezzi per l’ultima partita stagionale dei Lakers.

Nulla di tutto questo, LeBron James aveva un altro annuncio da fare.

NBA, the ‘Second Decision’ era solo una trovata pubblicitaria: l’accaduto

Alla fine, le preoccupazioni dei fan non erano fondate e, tutti, hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. Il 40enne dei Los Angeles Lakers giocherà sicuramente questa stagione e, probabilmente, anche la successiva, arrivando alla soglia dei 42 anni.

L’ex Cleveland non sembra volersi fermare e i numeri e le prestazioni gli danno ragione. Con un allenamento e una voglia da fare invidia ai giovanissimi di questo sport, LeBron non ha ancora alcuna intenzione di annunciare il ritiro.

Oggi, infatti, l’annunci si riferiva a una nuova collaborazione, una trovata pubblicitaria per attirare tutto il pubblico dei fan della NBA – e non solo -, per poi annunciare l’accordo. Prima o poi, però, la ‘Second Decision’ dovrà arrivare, ma per tutti gli amanti di questo sport questa decisione dovrebbe arrivare il più lontano possibile temporalmente.