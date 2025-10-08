Dai senior agli Under 19: azzurri in gara nel singolo, nel doppio mix e pronti a difendere i titoli continentali conquistati nel 2024.

L’Italia del canottaggio costiero si prepara a vivere un fine settimana intenso ad Antalya, dove sabato e domenica andranno in scena gli Europei di Beach Sprint. La nazionale azzurra sarà presente in tutte le sei specialità del programma: singolo maschile, singolo femminile, doppio misto e le tre categorie Under 19.

Nel singolo maschile, che conta 29 iscritti, toccherà a Giovanni Ficarra sfidare avversari di alto livello come Spagna, Portogallo, Lituania e Gran Bretagna, le prime quattro nazioni dell’edizione 2024 di Danzica. Nel singolo femminile sarà invece Ilaria Bavazzano a confrontarsi con 21 rivali, tra cui le protagoniste dei podi 2024 (Austria, Portogallo, Olanda e Gran Bretagna).

Nel doppio misto i riflettori saranno su Federica Cesarini e Federico Ceccarino, bronzo lo scorso anno con la coppia Ceccarino-Tripi, dietro Lituania e Gran Bretagna.

Grande attesa anche per gli Under 19: nel singolo maschile Lucio Fugazzotto, campione europeo uscente, proverà a confermarsi contro 22 avversari; stesso numero di contendenti per Maria Lanciano, bronzo nel 2024 dietro Spagna e Francia. Nel doppio misto U19, con 21 equipaggi iscritti, gareggeranno Silvia Messina e Pasquale Tamborrino, raccogliendo il testimone dal duo Cozzolino-Severini, che un anno fa regalò all’Italia il titolo europeo battendo la Spagna in finale.