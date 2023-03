Sanremo Tennis Cup diventa torneo Atp Challenger 125

Il “Sanremo tennis cup” diventa un torneo Atp Challenger 125 di singolare e doppio maschile. La prossima edizione, organizzata da Master Group Sport e sostenuta dalla Regione Liguria e dal Comune si disputerà dal 26 marzo al 2 aprile. La manifestazione della città dei fiori vedrà al via 32 giocatori nel tabellone singolare e 16 coppie in quello del doppio. A spiccare tra i partecipanti Marco Cecchinato, n.91 del ranking mondiale. Insieme a lui, i giovani Next Gen Francesco Passaro, Giulio Zeppieri, Luca Nardi, Flavio Cobolli e il campione di casa Matteo Arnaldi. Tra gli iscritti anche Aslan Karatsev, attualmente n.105, ma con un best ranking da numero 14 del mondo.

Simona Ferro, assessore allo Sport ha dichiarato: “Sono orgogliosa che la Sanremo Tennis Cup diventi torneo Challenger 125. La crescita delle manifestazioni sportive supportate da Regione Liguria è motivo di vanto e gratifica il lavoro svolto quotidianamente. Sono convinta che avremo una competizione di alto livello che farà da volano non solo al movimento tennistico ligure, ma anche al turismo del territorio”.

Il presidente regionale della Fitp, Fossati, ha a sua volta espresso tutta la propria soddisfazione. “L’importanza dei Challenger è fondamentale per la crescita dei giovani tennisti a livello nazionale e anche locale, in una regione, quella della Liguria, con il più alto numero di tesserati. Genova, con un challenger di altissimo livello, e oggi Sanremo rappresentano una realtà fondamentale, un fiore all’occhiello per lo sport ligure e nazionale”.