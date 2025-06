In questa serie di interviste esclusive, entriamo nel cuore e nella mente della nuova generazione di atlete che stanno riscrivendo le regole della ginnastica ritmica italiana. Tra nastri, cerchi e sogni, le giovani Farfalle si raccontano senza filtri. Un ritratto autentico, fresco e potente di chi vive lo sport ogni giorno con disciplina, passione e leggerezza. Perché dietro ogni gesto perfetto, c’è una storia vera da scoprire.

Da bambina vide le Farfalle in tv e disse alla mamma: ‘Io voglio fare questo nella vita’.

Classe 2007, si è innamorata sin da subito dell’eleganza della ginnastica ritmica, di come 5 atlete potessero sembrarne una sola. ‘Ho provato e questa disciplina mi ha subito catturato’ Il suo idolo è Sofia Raffaeli, punta di diamante dello sport azzurro, che nel corso degli anni le ha insegnato tanto.

L’attrezzo preferito di Lorjen è il nastro e, in pedana, le piace esprimere tutte le emozioni durante l’esercizio La passione per il calcio, e per la AS Roma, le è stata trasmessa dalla mamma, grande tifosa giallorossa. Lorjen D’Ambrogio è emozione ed eleganza nella Farfalle New Generation.