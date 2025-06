La statunitense Coco Gauff, numero due del mondo, ha battuto in tre set la numero uno bielorussa Aryna Sabalenka nella finale femminile del Roland Garros.

La statunitense Coco Gauff ha conquistato, per la prima volta in carriera, il titolo del Roland Garros femminile.

La tennista numero 2 della classifica Wta e del seeding, si è imposta in finale in rimonta sul rosso del Philippe-Chatrier sulla bielorussa Aryna Sabalenka, leader del ranking mondiale e del tabellone, in tre set con il punteggio di 6-7(5) 6-2 6-4, maturato in due ore e 38 minuti di gioco.

Per la 21enne giocatrice di Atlanta, che ha perso la finale degli Internazionali d’Italia contro la nostra Jasmine Paolini, si tratta del secondo torneo dello Slam messo in bacheca dopo l’Us Open del 2023 e del decimo titolo conquistato nel circuito, il secondo su terra battuta dopo Parma.