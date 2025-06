Dominio Marc Marquez ad Aragon: lo spagnolo vince gara Sprint davanti al fratello Alex e ad Aldeguer a completare il terzetto spagnolo. Male Bagnaia, che chiude dodicesimo.

Ad Aragon, nella gara Sprint del MotoGp, è dominio spagnolo per i fratelli Marc e Alex Marquez. Di contro, la delusione forse più grande è Pecco Bagnaia, che chiude dodicesimo dopo una brutta partenza ed un “lungo” a metà gara.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

A provare a tenere alti i colori italiani, al netto di quattro Ducati nei primi quattro posti, è Franco Morbidelli che chiude alle spalle dei due fratelli e di Aldeguer a completare il terzetto tutto spagnolo, dopo essere però partito terzo in griglia.

L’unico a riuscire a mettere in difficoltà Marc Marquez è stato proprio il fratellino terribile Alex. Il più giovane dei due è persino partito meglio, tanto da prendersi immediatamente la vetta, grazie allo scatto della sua Ducati del Team Gresini.

In scia lo segue anche Morbidelli con la Ducati Vr46. Ma è bastato poco a Marc per mettersi subito in scia e dopo pochi giri prendersi la vetta e allungare.

Il resto della gara si è svolto praticamente sempre alle spalle di quello che è sempre più il leader incontrastato del mondiale. Ad Aragon, Marc Marquez ha conquistato la settima vittoria Sprint su otto gare.