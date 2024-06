Roland Garros 2024, Swiatek: “Il pubblico mi ha ascoltato e nelle ultime partite è stato più rispettoso”

Iga Swiatek è intervenuta in conferenza stampa dopo aver travolto la russa Potapova con un doppio 6-0 ed essere approdata ai quarti del Roland Garros 2024: “Ho giocato in modo molto solido ed efficiente, sono contenta di come sia stata disciplinata e rimasta fedele alla mia tattica per tutta la partita. Mi sono sentita molto a mio agio. Non ho prestato attenzione al punteggio, pensavo semplicemente al punto successivo. Lei mi ha battuto molte volte nei tornei juniores, alcune sconfitte sono state strazianti per me, come la semifinale dell’Orange Bowl in cui aveva avuto un match point. Ma non ci ho pensato“.

La numero uno al mondo ha poi detto la sua sul match Djokovic-Musetti terminato in piena notte: “Non è facile finire così tardi perché non è che andiamo a dormire un’ora dopo la fine della partita. C’è bisogno di ore per tutto il lavoro da fare“. Al contrario, se dopo una vittoria così rapida (40 minuti) si allenerà, Swiatek ha precisato: “Non lo farò, ci penserò domani tanto non c’è una partita da giocare. In questo momento non ne sento il bisogno. Ho impiegato un paio di giorni per recuperare dalla partita di tre ore contro Naomi e non voglio allenarmi di nuovo per stancarmi“.

Infine, sul suo rapporto di amore-odio con il pubblico: “Rispetto al match contro Osaka oggi era più calmo perché c’era meno intensità. Nelle partite seguenti ho avuto la sensazione di avere tutto sotto controllo e credo che anche il pubblico se ne sia accorto: sono stati molto rispettosi e penso che mi abbiano ascoltato dopo il discorsetto dell’altro giorno. Spero solo che non siano arrabbiati con me“.