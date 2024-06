Roland Garros 2024, Paolini e la doppia semifinale: “È stata una giornata perfetta”

Una giornata perfetta. Non potrebbe definirla diversamente, Jasmine Paolini, che quest’oggi ha conquistato due semifinali al Roland Garros 2024, prima nel singolo, eliminando Rybakina, e poi nel doppio, in coppia con Sara Errani. “Avevo in mente il match di Stoccarda, ho fatto mente locale sulla posizione da prendere in risposta e anche se non è facile farlo contro una giocatrice che serve in quel modo, credo di esserci riuscita abbastanza bene – ha spiegato in conferenza stampa, come riporta Supertennis –. Con lei devi spingere lungo e prendere il campo perché se le lasci il pallino del gioco diventa ingiocabile. Sono soddisfatta di come ho gestito anche i momenti più complicati”. Poi, come detto, il successo anche nel doppio: “Ci tengo moltissimo e ce l’ho messa tutta per raggiungere la semifinale anche lì – ha aggiunto Paolini -. Sara è una miniera di informazioni, ha grandissima esperienza, ha ottenuto grandi risultati e conosce alla perfezione tutte le situazioni in cui mi trovo. Mi ha detto di crederci e che avrei avuto le mie chances. Giocare con lei mi aiuta moltissimo e sono felice del nostro percorso”.

Ora, il match contro Andreeva, che ha eliminato Sabalenka: “Ricordo bene il match di Madrid, lei è molto talentuosa e vede bene il gioco. Con lei tornano indietro tante palle che con altre non tornerebbero, e comunque non così bene, inoltre ha una grande mano. Cercherà di alzare il livello, così come cercherò di alzarlo io”, ha concluso la tennista azzurra.