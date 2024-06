Accusò Pellegrini di stalking, le indagini smontano la ricostruzione: escort accusata di calunnia e diffamazione

Una escort 24enne è accusata di calunnia e diffamazione nei confronti di Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma e centrocampista della nazionale italiana. La giovane aveva raccontato (in esclusiva al sito dillingernews.it di Fabrizio Corona) di aver incontrato il calciatore per diversi mesi, da gennaio a luglio 2023, e che il comportamento del giocatore della Roma sarebbe diventato ossessivo fino al punto di generare in lei ansia e preoccupazioni. Per questo era stata depositata una querela contro Pellegrini. Come scrive Repubblica, gli accertamenti dei carabinieri hanno smontato le accuse, svelando la “totale infondatezza della ricostruzione” della 24enne visto che i due, secondo quanto si apprende, non si sono mai conosciuti.

Già diversi mesi fa, dopo il racconto della donna, Pellegrini aveva annunciato di aver conferito mandato ai suoi legali per occuparsi della vicenda. “Ho dovuto sprecare tre minuti della mia giornata per leggere l’articolo pubblicato su un canale Instagram riportante notizie inventate sul mio conto”, aveva scritto sul suo profilo Instagram, Pellegrini, intervenuto per smentire le accuse di stalking. “Non voglio invece sprecare più di 3 secondi per smentire delle ovvie sciocchezze. Ci penseranno i miei legali a cui ho già conferito mandato per tutelare gli interessi e soprattutto i valori miei e della mia famiglia – aveva aggiunto il calciatore azzurro -. Ora ho cose più importanti a cui pensare, visto che a breve nascerà il mio terzo figlio. Mi auguro che le autorità competenti si attivino prontamente per tutelare persone per bene”.