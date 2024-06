Roland Garros 2024, Bolelli/Vavassori da sogno: rimontano Ram/Salisbury e volano in semifinale

Slam è ormai sinonimo di vittoria per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che dopo la strepitosa finale raggiunta all’Australian Open a inizio anno si sono qualificati per la semifinale del Roland Garros 2024. Sulla terra battuta di Parigi, la coppia azzurra ha sconfitto in rimonta due specialisti come Ram/Salisbury (che insieme hanno vinto ben quattro Slam) e può continuare a sognare ad occhi aperti. Se nei primi tre turni gli italiani non avevano perso neppure un set, il match di quarti è cominciato in salita visto che hanno subito un sonoro 6-1.

Una superficie come il rosso si sposa però meglio con il gioco di Simone e Andrea e il risultato finale lo ha testimoniato. 1-6 6-3 6-4 in poco meno due ore di gioco, semifinale raggiunta e terza posizione della Race consolidata, con le Atp Finals ancora più vicine. Il sogno parigino tuttavia non è ancora finito, anzi potrebbe essere ancora più dolce: in semifinale può infatti arrivare la rivincita contro Bopanna/Ebden, coppia che ha sconfitto gli azzurri in finale a Melbourne. Comunque vada, il 2024 si rivela sempre più speciale per Bolelli e soprattutto per Vavassori, che con ogni probabilità farà il suo debutto in top 10 (virtualmente è numero 8).