Roland Garros 2024, Bolelli/Vavassori in finale nel doppio: battuti in tre set Bopanna/Ebden

Simone Bolelli e Andrea Vavassori raggiungono la finale del doppio al Roland Garros 2024. La coppia azzurra batte in tre set 7-5 2-6 6-2 Rohan Bopanna e Matthew Ebden e conquista la seconda finale Slam della stagione, dopo quella degli Australian Open dove furono sconfitti proprio dall’indiano e dall’australiano. Il match dura un’ora e cinquantacinque minuti. E a differenza di Roma, dove gli italiani si imposero in due set 6-2 6-4, sono Bopanna ed Ebden a partire meglio. Al quarto game Bolelli e Vavassori cedono il servizio, con l’indiano e l’australiano che confermano il break di vantaggio tenendo a zero il turno di battuta (1-4). La scossa arriva al settimo gioco, quando la coppia azzurra sfrutta la terza palla break per strappare il servizio e pareggiare il conto subito dopo (4-4). All’undicesimo game qualcosa si inceppa nel meccanismo del doppio indiano-australiano e Bolelli e Vavassori ne approfittano per il break del 6-5, che permette loro di confezionare l’opportunità per chiudere il set: alla prima occasione utile, il braccio non trema ai due italiani che incamerano il 7-5.

Anche nel secondo set sono Bopanna ed Ebden a partire meglio, ma stavolta la rimonta non riesce agli azzurri. Gli avversari, secondi favoriti del seeding, salgono in poco più di mezz’ora sul 6-2 (nonostante un medical time out chiesto dall’australiano) che regala loro un set senza palle break concesse con l’83% di punti vinti con la prima di servizio. La reazione attesa non manca. Bolelli e Vavassori nel terzo set strappano il servizio al terzo game, poi trovano il doppio break per il 5-2 alla quarta chance concessa. Infine, al secondo match point, con il servizio vincente di Vavassori, la coppia azzurra stacca il pass per la finale del Roland Garros. Bisognerà attendere domani per conoscere i nomi degli altri finalisti. Oggi è in programma il quarto di finale che vedrà Stefanos e Petros Tsitsipas in campo contro Marcelo Arevalo e Mate Pavic. La coppia vincente dovrà vedersela a quel punto contro Horacio Zeballos e Marcel Granollers. Ad attenderli la prima coppia tutta italiana all’ultimo atto nello Slam francese a 65 anni di distanza da Nicola Pietrangeli ed Orlando Sirola (che nel 1959 avrebbero poi conquistato il trofeo).