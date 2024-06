Roland Garros 2024, Alcaraz: “Sinner il migliore al mondo, il confronto con lui mi stimola a dare il 100%”

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro Tsitsipas, Carlos Alcaraz ha presentato la semifinale contro Jannik Sinner: “Sarà un match molto complicato. In passato abbiamo giocato solo grandi partite ad altissimi livelli e il confronto con un giocatore come Jannik mi spinge a dare il 100% ogni giorno per essere un tennista migliore e riuscire a batterlo“. Lo spagnolo ha poi speso parole al miele per Sinner: “E’ il miglior tennista al mondo e quello che sta giocando il miglior tennis. Affrontarlo è una delle sfide più difficili perché fa tutto benissimo: non ha punti deboli, colpisce la palla in maniera incredibile e si muove molto bene“.

“È il match che tutti vogliono vedere, sin da quando è uscito il tabellone ed è emerso che ci saremmo potuti affrontare in semifinale. Sono certo che Jannik giocherà il suo miglior tennis e mi auguro di poter fare lo stesso – ha aggiunto – L’avvicinamento? Non è come tutti gli altri. Non nego che da parte mia ci sia un nervosismo maggiore, anche perché ora anche la classifica dice che è il numero uno. Spero di riuscire a trovare soluzioni per metterlo in difficoltà come ho fatto a Indian Wells“.