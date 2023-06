Roland Garros 2023: Sonego illude per un set, poi è costretto ad arrendersi a Khachanov

L’avventura di Lorenzo Sonego al Roland Garros 2023 si interrompe agli ottavi di finale. Il tennista piemontese lotta ma, dopo aver vinto agevolmente il primo set, è costretto ad arrendersi allo strapotere di Karen Khachanov, che porta a casa il successo in quattro set mediante il punteggio di 1-6 6-4 7-6(7) 6-1. Adesso il russo attende ai quarti di finale il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Juan Pablo Varillas.

CRONACA – Partenza da urlo per Sonego, che ottiene il break già nel game d’apertura (alla sesta palla break), ne conquista un altro nel terzo gioco e, non contento, strappa per la terza volta la battuta al suo avversario nel settimo game. Khachanov prova a difendersi come può, ma commette troppi errori e non riesce a contenere l’esplosivo gioco di Sonego. Dopo 36 minuti di dominio puro, è 6-1 per l’azzurro. Nel secondo set invece il copione cambia: nel terzo gioco Khachanov si procura tre palle break, ma non riesce a sfruttarle e finisce per perdere il game dopo 20 punti giocati. Nel gioco seguente, tuttavia, è lui a dover cancellare ben quattro palle break ma ce la fa e impatta sul 2-2. Ecco che Sonego accusa le fatiche per questi due game molto intensi e perde rapidamente il servizio, non riuscendo più a ricucire il gap. Dopo un’ora di gioco, Khachanov s’impone dunque col punteggio di 6-4 e ristabilisce la parità.

Nella terza frazione sono i servizi a regnare e, salvo le tre palle break di fila annullate dal piemontese nel terzo gioco, non si registrano particolari sussulti. Khachanov tuttavia torna all’attacco e sul 4-4 ottiene il break che gli consente di servire per chiudere. Il set però non è finito perché un grande Sonego conquista l’immediato contro break e riesce a rifugiarsi al tie-break. Qui Lorenzo parte alla grande, volando sul 4-0, ma subisce un parziale di 6-1 e si ritrova a dover fronteggiare un set point. Il servizio per fortuna gli dà una mano, consentendogli di issarsi sul 7-6, ma accade lo stesso a parti invertite e dunque Sonego torna immediatamente a set point contro. L’epilogo è il peggiore visto che arriva un sanguinoso doppio fallo e Khachanov può festeggiare il set e un vantaggio di 2-1.

Il russo viaggia sulle ali dell’entusiasmo e, dopo aver tenuto agevolmente il suo primo turno di servizio, mette a referto il break che gli spalanca la strada verso la vittoria. Sonego si ritrova sotto 0-3 e non riesce a reagire, ottenendo appena un game. Nel sesto gioco, infatti, Khachanov piazza il doppio break e successivamente si ritaglia tre match-point, ma ne bastano soltanto uno per chiudere la contesa in quattro set con il punteggio di 1-6 6-4 7-6(7) 6-1.