Roland Garros 2023: Ruud e Rune proseguono la marcia, Cerundolo elimina Fritz

Casper Ruud ed Holger Rune proseguono la loro marcia in quest’edizione del Roland Garros: il norvegese, finalista qui un anno fa, era atteso dalla difficile sfida a Zhizhen Zhang e, dopo qualche iniziale problema, ha chiuso 4-6 6-4 6-1 6-4 e si è qualificato per gli ottavi di finale. Quarto turno raggiunto per il secondo anno conseutivo anche dal danese, che ha battuto il meno quotato Genaro Alberto Olivieri con un netto 6-4 6-1 6-3, punteggio maturato in due ore esatte e che gli ha permesso di mettere piede nella seconda settimana dello Slam parigino.

Va alla grande il tennis argentino, con due dei suoi rappresentanti autori di due bellissimi successi: si parla di Francisco Cerundolo e di Tomas Etcheverry, due ragazzi che sono tra i primi 20 della Race per Torino e che stanno diventando delle certezze ad altissimi livelli. Cerundolo ha conquistato il suo quarto trionfo stagionale contro tennisti classificati nella Top 10, battendo Taylor Fritz in rimonta e per 3-6 6-3 6-4 7-5: un match giocato alla grande dal 24enne di Buenos Aires, il quale ha interpretato meglio del suo esperto rivali i momenti chiave dell’incontro. Ha dato spettacolo anche Etcheverry, che fin qui non ha ancora perso alcun set nel torneo: 6-3 7-6 6-2 il punteggio con cui ha fatto un sol boccone di Borna Coric, con il croato che era reduce dalla semifinale di Madrid e dal quarto di finale raggiunto a Roma.

Vince nettamente Grigor Dimitrov: l’ex numero 3 del mondo ha saputo approfittare di uno spompato Daniel Altmaier e ha archiviato la pratica per 6-4 6-3 6-1, mentre Yoshihito Nishioka ha rimontato Thiago Seyboth Wild e lo ha sconfitto con il punteggio di 3-6 7-6 2-6 6-4 6-0, non prima di aver annullato tre pericolosissimi set point nella seconda frazione. Si registra, infine, il successo colto da Nicolas Jarry: il cileno, uno dei tennisti più caldi del momento, ha battuto Marcos Giron con il punteggio di 6-2 6-3 6-7 6-3.

Infine, nell’ultimo incontro di giornata, pianificato sullo Chatrier per la sessione serale, Alexander Zverev ha superato in quattro set Frances Tiafoe con il punteggio di 3-6 7-6 6-1 7-6. Successo importante per il tedesco, che ha rispettato il pronostico della vigilia imponendosi dopo una battaglia di 3h45′.