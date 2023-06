Roland Garros 2023, programma e orari domenica 11 giugno con Djokovic-Ruud

È stato ufficialmente pubblicato il programma del Roland Garros per quel che concerne domenica 11 giugno, giornata in cui si abbasserà definitivamente il sipario sul secondo Slam stagionale. È, quindi, il momento di assegnare gli ultimi due trofei ancora in palio: quello del doppio femminile, infine la Coppa dei Moschettieri del singolare maschile. Si partirà alle ore 11:30, con la sfida tra la coppia Hsieh/Wang e il duo Fernandez/Townsend. Poi, non prima delle 14:30, il gran finale: Novak Djokovic andrà a caccia del suo titolo Slam numero 23 contro Casper Ruud, finalista in 3 degli ultimi 5 Major che si sono disputati.

ROLAND GARROS 2023 – IL PROGRAMMA DI DOMENICA 11 GIUGNO

A partire dalle 11:30 – Hsieh/Wang vs (10) Fernandez/Townsend

Non prima delle 14:30 – (3) Djokovic vs (4) Ruud