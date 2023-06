Roland Garros 2023, Djokovic si lamenta con l’arbitro: fischi del pubblico

Novak Djokovic non è particolarmente contento di come l’arbitro sta gestendo lo shot clock in questo primo set della finale del Roland Garros, match che il serbo sta giocando contro Casper Ruud. Il pubblico del Philippe Chatrier non ha particolarmente gradito la protesta del due volte vincitore: su di lui sono piovuti fischi, che a dir la verità hanno colpito un po’ tutti sin qui in questo torneo per svariate ragioni imperscrutabili.