Ranking Wta aggiornato a lunedì 27 febbraio: nessun movimento nella top-10, Giorgi rientra nelle prime 50

Il ranking WTA aggiornato a lunedì 27 febbraio 2023. Nonostante si assegnassero tanti punti nel ricco 1000 di Dubai e la quasi totalità delle top players fosse in tabellone, non ci sono movimenti nella top-10, con Swiatek sempre saldamente leader davanti a Sabalenka, Pegula e Jabeur. Fuori dalle prime 10 il balzo importante lo fa certamente Barbora Krejcikova, che guadagna 14 posizioni e risale dalla n°30 alla n°16. Gran salto in avanti anche per la nostra Camila Giorgi, che dopo il trionfo a Merida rientra nelle prime 50 e torna ad essere la n°2 d’Italia. Ora sono tre le nostre giocatrici nella top-50. Di seguito la situazione aggiornata del ranking WTA nel dettaglio.

Ranking Wta aggiornato a lunedì 27 febbraio

1 Iga Swiatek 10.585

2 Aryna Sabalenka 6.100

3 Jessica Pegula 5.495

4 Ons Jabeur 4.921

5 Caroline Garcia 4.835

6 Coco Gauff 4.251

7 Maria Sakkari 3.451

8 Daria Kasatkina 3.375

9 Belinda Bencic 3.360

10 Elena Rybakina 2.935

LE ITALIANE

25. Martina Trevisan 1.558 (-)

46. Camila Giorgi 1144 (+22)

49. Elisabetta Cocciaretto 1.045 (+5)

60. Jasmine Paolini 926 (+4)

68. Lucia Bronzetti 860 (-3)