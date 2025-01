Il georgiano può lasciare gli azzurri già nel mercato di gennaio: c’è la proposta che può scompaginare i piani di Conte

Il Napoli ha dimostrato di saper vincere e convincere anche senza Kvaratskhelia. Con il georgiano fuori per infortunio, Antonio Conte ha potuto lanciare dal primo minuto Neres e il brasiliano lo ha ripagato con gol e assist.

La rete con la Fiorentina strappa ancora applausi, con i dribbling ad ubriacare la retroguardia avversaria e il tiro di destro imparabile per de Gea. L’ex Benfica si sta rivelando l’arma in più del Napoli in questa fase del campionato, non facendo sentire assolutamente l’assenza del 77 azzurro. Un Kvaratskhelia che continua a vivere a strappi: partite dove mostra il suo inarrivabile talento e match dove invece appare irritante per la continua ricerca dell’azione personale.

Il georgiano si porta dietro da mesi anche la questione rinnovo con l’ingaggio fermo a quanto pattuito al suo arrivo a Napoli, senza essere stato ritoccato neanche dopo la vittoria dello scudetto. Certo la scadenza nel 2027 non mette fretta alla società, mentre il calciatore e il suo entourage premono. Premono anche perché dietro hanno diverse big d’Europa: dopo il Psg di quest’estate, ora c’è un’altra squadra che potrebbe fare sul serio già a gennaio.

Kvaratskehalia via da Napoli: il piano dalla Premier

È il Manchester United che sta puntando su Khvicha Kvaratskhelia già per gennaio. Amorim ha bisogno di rinforzi per rilanciare i Red Devils e il georgiano rappresenta uno degli obiettivi principali in un mercato che vedrà le partenze di Rashford e Zirkzee.

Entrambi sarebbero anche stati offerti al Napoli che però, al momento, ha altre priorità come quella di un difensore. Lo United, stando a quanto riferisce ‘teamtalk.com’, starebbe provando a forzare la mano per arrivare a Kvara già a gennaio, trovando però un muro alzato da Conte. Il tecnico salentino non ha intenzione di privarsi di uno dei giocatori di maggior talento presenti nella rosa, anche se attualmente gli preferisce Neres.

Se ne potrebbe riparlare in estate, magari dopo il rinnovo con clausola, ma in questo caso per lo United potrebbe essere già troppo tardi. L’esterno sinistro serve ora ed in qualche modo Amorim sarà accontentato, con o senza il sì del Napoli per Kvara. Che, nel caso, a giugno potrebbe diventare nome buono per il Liverpool che perderà Salah ed ha un Chiesa che in Premier non è riuscito ancora ad imporsi. Occhio dunque all’asse Napoli-Inghilterra: da Kvara a Chiesa, si prevedono viaggi d’affari.