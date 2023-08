Paolini-Osorio oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Cincinnati 2023

Jasmine Paolini se la vedrà contro Camila Osorio nel turno decisivo delle qualificazioni del WTA 1000 di Cincinnati 2023 (Stati Uniti), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città a stelle e strisce. L’azzurra ha faticato tantissimo nel primo turno andato in scena contro la spagnola Rebeka Masarova, piegata soltanto per 7-5 nel terzo set. Adesso per lei c’è la colombiana.

Quest’ultima all’esordio ha approfittato del ritiro della britannica Katie Boulter avvenuto nelle battute iniziali del parziale decisivo. Paolini partirà leggermente sfavorita secondo le quote dei bookmakers. L’azzurra, tuttavia, si trova in un buonissimo momento di forma. Recentemente, infatti, ha raggiunto la finale sulla terra rossa di Palermo. Pochi giorni fa, inoltre, si è arresa soltanto negli ottavi di finale a Montreal contro la numero tre del mondo Jessica Pegula. Motivi per cui Paolini non partirà battuta contro la sudamericana, ultimo ostacolo prima di un possibile approdo nel main draw.

Paolini e Osorio scenderanno in campo oggi (domenica 13 agosto). Le due giocatrici sono pianificate come secondo incontro della giornata sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 17.30 italiane (le 11.30 locali). Trattandosi di un incontro del tabellone cadetto non è prevista una copertura televisiva o streaming. Per tutte le partite del main draw, invece, la diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky).

Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). Sportface.it seguirà il match tra Paolini e Osorio fornendo ai propri lettori aggiornamenti, news ed approfondimenti al termine del confronto. Il nostro sito, inoltre, seguirà l’appuntamento statunitense per tutta la prossima settimana attraverso dirette testuali, highlights e le parole delle protagoniste.