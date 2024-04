Panatta: “Sinner per me è già il numero 1, algoritmi Atp contano fino a un certo punto”

“Pressione? Sinner non ne ha. Entro quest’estate diventerà numero 1, ma per me già ora lo è. Lo dicono i risultati. Gli algoritmi dell’ATP contano fino a un certo punto”. Lo ha detto l’ex campione di tennis, Adriano Panatta, durante l’evento ‘Banca Generali – Un Campione per Amico’ al Tennis Club Parioli. Così su Sinner, mentre su Berrettini: “Se tornasse nei primi dieci sarebbe un grande risultato, intanto è confortante che abbia vinto a Marrakech su una superficie non congeniale a lui”.

Infine, su Nadal e sulle Olimpiadi: “Ci credo poco che venga a giocare. Spero non ci sia, ma non per il torneo, ma perché dopo tanto tempo che è fermo mi dispiacerebbe vederlo perdere. Però ovvio che se viene è il benvenuto. Olimpiadi? Dovrebbero avere molto interesse nel giocarle perché arrivano ogni 4 anni, dovrebbero essere considerate il quinto slam”.