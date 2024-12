Così come alcuni calciatori fanno ritorno in Europa dopo una breve esperienza in Medio Oriente, anche alcuni tennisti iniziano a storcere il naso di fronte al denaro saudita. E’ il caso di Arthur Fils, tennista francese classe 2004 attualmente numero 20 del ranking Atp, che alla vigilia delle Next Gen Atp Finals – in programma a Jeddah, in Arabia Saudita, ha espresso il suo malcontento. Nonostante un montepremi importante, la collocazione in calendario del torneo non è molto felice (tra pochi giorni inizierà la nuova stagione in Australia) e di conseguenza non tutti sono entusiasti di partecipare.

Le parole del francese

“Sono venuto in Arabia Saudita solamente perché si tratta di un evento ATP obbligatorio. Considero questo torneo come una settimana di allenamento, come una qualsiasi altra settimana di preseason. Sto provando varie combinazioni con la mia racchetta e voglio vedere cosa succede durante una partita. Sono convinto che sarò in buona forma per la stagione che sta per iniziare”.

Fils ko all’esordio

Sorprende relativamente, dunque, la sconfitta al debutto di Fils, battuto in cinque set da Joao Fonseca. 3-4 4-2 4-1 1-4 4-1 il punteggio in favore del brasiliano, che ha avuto la meglio dopo 1h53′. Ovviamente nessuno si azzarderebbe ad insinuare che Fils abbia perso volontariamente – peraltro perdere contro Fonseca non è utopia viste le caratteristiche del promettente sudamericano – ma magari nel finale ha avuto meno voglia (o forse meno energie) di dare tutto per vincere. Fonseca conduce ora 2-0 nei precedenti con Fils, già sconfitto quest’anno a Rio de Janeiro.

Il montepremi delle Next Gen Atp Finals

RISERVA – € 15.790

PREMIO DI PARTECIPAZIONE – € 157.899

PER OGNI PARTITA VINTA NEL GIRONE – € 38.591

VITTORIA IN SEMIFINALE – € 119.477

SUCCESSO FINALE – € 161.057

VITTORIA DEL TORNEO SENZA SCONFITTE – € 554.204

Le classifiche aggiornate dopo la prima giornata dei gironi

GRUPPO BLU

1. Arthur Fils 0V-1P

3. Jakub Mensik 0V-1P

5. Learner Tien 1V-0P

8. Joao Fonseca 1V-0P

GRUPPO ROSSO

2. Alex Michelsen 1V-0P

4. Shang Juncheng 0V-1P

6. Luca Van Assche 1V-0P

7. Nishesh Basavareddy 0V-1P

